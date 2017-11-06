Стало известно, как воронежцы поднимают себе настроение

В Избранное

Воронеж, 6 ноября. Специалисты социальной сети «Фотострана» провели опрос, чтобы узнать, как жители Воронежа поднимают себе настроение. Музыка — заняла лидирующую позицию.

В опросе приняли участие 1800 человек. Около 40% воронежцев ответили, что музыка способна поднять им настроение, на втором месте — общение с друзьями, в этом признались 20% жителей. Кроме этого горожане любят гулять, созваниваться со своими знакомыми. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Воронежцы, а именно 10% , отметили, что могут поднять себе настроение, если подумают о чем-то хорошем. Поднять настроение с помощью алкоголя предпочитают 9,5%. Кроме этого 6% воронежцев признались, что шоколад способен поднять им настроение, и лишь 2% опрошенных считают, что им с плохим настроением помогает справиться интернет.