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Стало известно, как воронежцы поднимают себе настроение
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    Стало известно, как воронежцы поднимают себе настроение

    19:24  6 Ноября 2017
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    Стало известно, как воронежцы поднимают себе настроение

    Воронеж, 6 ноября. Специалисты социальной сети «Фотострана» провели опрос, чтобы узнать, как жители Воронежа поднимают себе настроение. Музыка — заняла лидирующую позицию.

    В опросе приняли участие 1800 человек. Около 40% воронежцев ответили, что музыка способна поднять им настроение, на втором месте — общение с друзьями, в этом признались 20% жителей. Кроме этого горожане любят гулять, созваниваться со своими знакомыми. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

    Воронежцы, а именно 10% , отметили, что могут поднять себе настроение, если подумают о чем-то хорошем. Поднять настроение с помощью алкоголя предпочитают 9,5%. Кроме этого 6% воронежцев признались, что шоколад способен поднять им настроение, и лишь 2% опрошенных считают, что им с плохим настроением помогает справиться интернет.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #настроение
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