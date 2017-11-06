Породистых собак дают напрокат в Воронежской области

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Воронеж, 6 ноября. Мужчина села Девица Воронежской области дает напрокат своих породистых собак.

Мужчина считает, что с собаками нужно регулярно гулять, а у него нет ни сил, ни времени, поэтому он дает возможность людям, которые хотят завести питомца, стать временными хозяевами для его собак хаски.

Как стало известно, владелец собак отдает своих питомцев на разное время: знакомым или людям, за которых поручаются его хорошие знакомые, может отдать собаку на выходные с ночевкой, а незнакомцам — на пару часов. Сообщается, что деньги, которые получает владелец собак хаски, он тратит на содержание своих питомцев.

«Это не бизнес. Мне здесь больше нравится, что собаки могут вдоволь побегать и утолить жажду общения. Хаски очень любят новых людей, для них знакомство сродни игре», — приводит «РИА Воронеж» слова хозяина собак.

Мужчина создал благотворительный проект, основная задача которого — общение с животными для детей с психическими расстройствами.