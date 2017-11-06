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Воронежский оперный певец, которому 86 лет, спел на программе «Старше всех!»
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    Воронежский оперный певец, которому 86 лет, спел на программе «Старше всех!»

    10:55  6 Ноября 2017
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    Воронежский оперный певец, которому 86 лет, спел на программе «Старше всех!»

    Воронеж, 6 ноября. Воронежец Михаил Сыров выступил на программе «Старше всех!» 5 ноября.

    Михаилу Сырову 86 лет, он — артист Воронежского театра оперы и балета. Как сообщает «Комсомольская правда Воронеж», мужчина посвятил сцене 55 лет. На программе Максима Галкина 86-летний артист исполнил куплеты Базиля из оперетты «Граф Люксембург» венгерского композитора Франца Легара. Затем исполнил «Широка страна моя родная» в караоке. После выступления артиста ведущий программы Максим Галкин наградил его медалью шоу «Старше всех!», а Михаил Сыров подарил Максиму Галкину свою книгу «Вслед за мечтой».

    Михаил Сыров заинтересовался вокалом в школе, когда пришла новая учительница пения. Однако, профессионально заняться вокалом он смог после 30 лет, до этого он работал сапожником, бондарем, колесником. Михаилу Сырову было присвоено звание «Заслуженный артист РФ» в 1999 году.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #воронежский театр оперы и балета #старше всех
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