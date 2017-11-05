Жителю Воронежа, выигравшему 506 млн рублей в лотерею, посоветовали «залечь на дно»

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Воронеж, 5 ноября. Врачи-психиатры посоветовали «залечь на дно» жителю Воронежа, который выиграл 506 млн рублей в лотерею.

По мнению медиков, столь крупный выигрыш может спровоцировать нападки со стороны недоброжелателей. Кроме того, друзья и знакомые обязательно начнут обращаться с различными просьбами.

«Здесь на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, звонками, полагает врач-психиатр Файнзильберг, слова которого цитирует РИА «Новости».

О крупном выигрыше жителя Воронежа сообщалось накануне.