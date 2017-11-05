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Воронеж, 5 ноября. Воронежский хоккейный клуб «Буран» проиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска в рамках Высшей хоккейной лиги.

Как сообщается на официальном сайте Высшей хоккейной лиги, счет встречи 2:1. Матч проходил в Усть-Каменогорске в Казахстане 5 ноября. Первая шайба оказалась в воротах «Бурана» на пятой минуте первого периода. Сравнять счет воронежцам удалось лишь во втором периоде. Исход матча решился в овертайме — Евгений Рымарев забил победную шайбу и принес команде «Торпедо» победу.

На данный момент, воронежский «Буран» занимает 25-ю позицию в турнирной таблице, в его активе 15 очков, «Торпедо» расположилось на 12-м месте, хоккеисты этого клуба заработали 32 очка.

Следующая встреча у воронежцев пройдет с тюменским «Рубином» во вторник, 7 ноября. «Торпедо» сыграет с «Динамо СПБ» в этот же день.