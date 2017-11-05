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Общество
Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму в 506 млн рублей
Общество
Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму в 506 млн рублей
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    Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму в 506 млн рублей

    18:03  5 Ноября 2017
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    Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму в 506 млн рублей

    Воронеж, 5 ноября. Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму — 506 млн рублей.

    Как сообщается на официальном сайте компании-распространителя государственных лотерей «Столото», джекпот был разыгран в 1204-м тираже «Русского лото». Лотерея проходила 5 ноября. Сообщается, что житель Воронежской области купил свой билет в местной розничной точке продаж. Информация о победителе не разглашается, его просят оформить рекордный выигрыш в лотерейном центре «Столото», расположенном в Москве.

    «Дорогой победитель. Вам, наверное, очень сложно в это поверить, но вы на самом деле выиграли более 500 миллионов рублей! Вся команда «Столото» аплодирует вам стоя!» — сообщается на официальном сайте компании-распространителя государственных лотерей «Столото».

    Отмечается, что розыгрыш такого Джекпота — это уникальное событие в истории не только «Русского лото», но и всех лотерей, которые проходили в России.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #столото
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