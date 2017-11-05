Концерт группы Hurts в Воронеже посетили более 2 тысяч человек

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Воронеж, 5 ноября. Британский дуэт Hurts покорил воронежцев своим выступлением. На концерте присутствовали более 2000 поклонников.

Концерт британской группы Hurts проходил в «Event-Hall» 4 ноября. Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон представляли свою новую пластинку «Desire», которая вышла в сентябре этого года. Молодые люди решили в рамках мирового турне заглянуть не только в Санкт-Петербург и Москву, как в прошлом году, но и посетить другие города России, а именно Новосибирск, Воронеж, Екатеринбург, Самару и Краснодар.

Во время концерта британцы исполнили не только новые композиции, но и порадовали своих поклонников исполнением других хитов. Hurts удалось окончательно покорить своих фанатов, когда вокалист Тео Хатчкрафт начал свою традиционную раздачу белых роз.

Как отмечает «TV Губерния», последний раз британская группа выступала в Воронеже в 2012 году в баре «Завод».