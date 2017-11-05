Концерт группы Hurts в Воронеже посетили более 2 тысяч человек
Воронеж, 5 ноября. Британский дуэт Hurts покорил воронежцев своим выступлением. На концерте присутствовали более 2000 поклонников.
Концерт британской группы Hurts проходил в «Event-Hall» 4 ноября. Тео Хатчкрафт и Адам
Во время концерта британцы исполнили не только новые композиции, но и порадовали своих поклонников исполнением других хитов. Hurts удалось окончательно покорить своих фанатов, когда вокалист Тео Хатчкрафт начал свою традиционную раздачу белых роз.
Как отмечает «TV Губерния», последний раз британская группа выступала в Воронеже в 2012 году в баре «Завод».