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Воронеж, 5 ноября. Футболист воронежского «Факела» претендует на звание лучшего игрока октября Футбольной Национальной Лиги, по мнению болельщиков.

Защитник «Факела» — Максим Осипенко — стал одним из претендентов. Модераторы Футбольной Национальной Лиги предложили болельщикам выбрать лучшего игрока месяца. Болельщики могли отправить свое предложение по электронной почте или на страницу ФНЛ в социальных сетях. Обработав данные, шорт-лист претендентов выглядит таким образом: вратари «Енисея» Михаил Филиппов и «Авангарда» Александр Саутин, ироки «Крыльев Советов» Сергей Корниленко и Георгий Зотов, полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев, защитники «Тамбова» Марат Быстров, «Оренбурга» Дмитрий Андрее и «Факела» Максим Осипенко.

Как сообщает «TV Губерния», голосование проходит на официальном сайте Футбольной Национальной Лиги.