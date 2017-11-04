Полиция задержала грабителя, нападавшего по вечерам на женщин в Воронеже

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Воронеж, 4 ноября. Уголовные дела возбудили в отношении молодого жителя Воронежской области, грабившего женщин по вечерам на улицах города.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, во вторник, 31 октября, неизвестный молодой человек пытался вырвать у женщины сумочку. Инцидент произошел на улице Пирогова около восьми часов вечера. На следующий день, 1 ноября, около полуночи на улице Кирова грабитель выхватил из рук 21-летней девушки смартфон.

Жительницы Ленинского района обратились в органы охраны правопорядка. Полиция установила, что они стали жертвами одного грабителя. Подозреваемого задержали, им оказался 20-летний житель Таловского района. Он дал признательные показания. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж».