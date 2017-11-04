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Грузовик «Урал» насмерть сбил велосипедиста в Воронежской области
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    Грузовик «Урал» насмерть сбил велосипедиста в Воронежской области

    15:50  4 Ноября 2017
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    Грузовик «Урал» насмерть сбил велосипедиста в Воронежской области

    Воронеж, 4 ноября. Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось вчера днем в Воронежской области.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, авария произошла в пятницу, 3 ноября, в 14.30 часов дня в Острогожске в Воронежской области. У «Урала» под управлением 20-летнего водителя, как сообщают очевидцы, отказали тормоза, и грузовик наехал на 57-летнего велосипедиста и протаранил еще несколько машин.

    Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. По предварительным данным известно, что водитель грузовика и шоферы всех транспортных средств, в которые врезался грузовик, не пострадали.

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Псковской области, один человек погиб на месте, двое пострадали.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж
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