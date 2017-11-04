Стало известно, когда откроют главный каток в Воронеже

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Воронеж, 4 ноября. Главным каток города Воронежа планируют открыть через месяц в декабре.

По информации местных СМИ, в пятницу, 3 ноября, на площади Ленина начали монтировать два катка, один предназначен для взрослых, другой — для детей. Размеры взрослой секции увеличатся до 1104 квадратных метра. Площадь детского катка останется прежней — 400 квадратных метров. Конструкции размещают напротив Кольцовского сквера и Театра оперы и балета. Открытие ледовой площадки запланировано на 1 декабря. Примечательно, что каток в Москве на Красной площади также будет открыт в начале декабря.

Начальник отдела организационно-методической и правовой работы областного управления физкультуры и спорта Лидия Климович подчеркнула: