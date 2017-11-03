Сценарист из Воронежской области ударил ножом приятеля во время пьяного спора

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Воронеж, 3 ноября. Пьяный житель Воронежской области вонзил нож в грудь товарищу во время разработки сценария.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, инцидент произошел в четверг, 2 ноября, в вечернее время суток в Семилуках. Двое мужчин распивали спиртные напитки и писали сценарий, между ними разгорелся спор из-за трактовки исторических событий. По версии следствия, разъяренный 57-летний мужчина взял кухонный нож и ударил им в грудь 64-летнего местного жителя, в доме которого происходил конфликт.

Очевидцы инцидента незамедлительно вызвали сотрудников скорой помощи, потерпевшего доставили в медицинское учреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Если суд признает его виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.