Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Генштаб ВС Сирии объявил о полном освобождении Дейр эз-Зора от ИГ
Происшествия
Сценарист из Воронежской области ударил ножом приятеля во время пьяного спора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сценарист из Воронежской области ударил ножом приятеля во время пьяного спора

    13:51  3 Ноября 2017
    49

    Сценарист из Воронежской области ударил ножом приятеля во время пьяного спора

    Воронеж, 3 ноября. Пьяный житель Воронежской области вонзил нож в грудь товарищу во время разработки сценария.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, инцидент произошел в четверг, 2 ноября, в вечернее время суток в Семилуках. Двое мужчин распивали спиртные напитки и писали сценарий, между ними разгорелся спор из-за трактовки исторических событий. По версии следствия, разъяренный 57-летний мужчина взял кухонный нож и ударил им в грудь 64-летнего местного жителя, в доме которого происходил конфликт.

    Очевидцы инцидента незамедлительно вызвали сотрудников скорой помощи, потерпевшего доставили в медицинское учреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Если суд признает его виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нож #воронеж #история #сценарий
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        151
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        972
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        177
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1528