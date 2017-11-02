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Парки и скверы появятся на месте воронежских аварийных домов
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    Парки и скверы появятся на месте воронежских аварийных домов

    10:12  2 Ноября 2017
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    Парки и скверы появятся на месте воронежских аварийных домов

    Воронеж, 2 ноября. Новые парки и скверы появятся в местах, где раньше были аварийные дома, в Воронеже.

    Как сообщает пресс-служба Воронежской городской Думы, депутаты на заседании городского парламента утвердили места, где будут скверы и парки. Новые зеленые зоны появятся  на следующих улицах: Максима Горького, Коммунаров, Острогожской, Пирогова, Корейской.

    «Нужно уделить внимание не только застройке Воронежа, но и сделать из него город парков и скверов», — подчеркнул заместитель заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям городской Думы Артем Рымарь.

    Горожане одобрили проект, который был представлен депутатами. Отмечается, что каждый проект по благоустройству и созданию зеленой зоны будет обсуждаться жителями Воронежа.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #благоустройство #зеленая зона
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