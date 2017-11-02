Парки и скверы появятся на месте воронежских аварийных домов
Воронеж, 2 ноября. Новые парки и скверы появятся в местах, где раньше были аварийные дома, в Воронеже.
Как сообщает пресс-служба Воронежской городской Думы, депутаты на заседании городского парламента утвердили места, где будут скверы и парки. Новые зеленые зоны появятся на следующих улицах: Максима Горького, Коммунаров, Острогожской, Пирогова, Корейской.
«Нужно уделить внимание не только застройке Воронежа, но и сделать из него город парков и скверов», — подчеркнул заместитель заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям городской Думы Артем Рымарь.
Горожане одобрили проект, который был представлен депутатами. Отмечается, что каждый проект по благоустройству и созданию зеленой зоны будет обсуждаться жителями Воронежа.