Нового председателя областного суда представили в Воронеже

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Воронеж, 1 ноября. Нового председателя Воронежского областного суда — Василия Тарасова — представили коллективу.

Первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков отметил, что у нового председателя большой опыт в этой области, так как он возглавлял другой областной суд, также он входит в Высшую квалификационную коллегию судей и имеет степень кандидата наук. Ранее Василий Тарасов возглавлял Саратовский областной суд.

«Я прагматик и прошу ко мне относиться с этой точки зрения. Надеюсь, что вы будете мне помощниками», — цитирует «Коммерсант.ru» Василия Тарасова.

Напомним, что должность председателя областного суда Воронежа стала вакантной в начале мая прошлого года. Указ президента РФ о назначении Василия Тарасова на должность председателя Воронежского областного суда был подписан 24 октября 2017 года.