Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Духовный лидер Ирана заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана поможет «изолировать США»
Общество
Нового председателя областного суда представили в Воронеже
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нового председателя областного суда представили в Воронеже

    21:11  1 Ноября 2017
    46

    Нового председателя областного суда представили в Воронеже

    Воронеж, 1 ноября. Нового председателя Воронежского областного суда — Василия Тарасова — представили коллективу.

    Первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков отметил, что у нового председателя большой опыт в этой области, так как он возглавлял другой областной суд, также он входит в Высшую квалификационную коллегию судей и имеет степень кандидата наук. Ранее Василий Тарасов возглавлял Саратовский областной суд.

    «Я прагматик и прошу ко мне относиться с этой точки зрения. Надеюсь, что вы будете мне помощниками», — цитирует «Коммерсант.ru» Василия Тарасова.

    Напомним, что должность председателя областного суда Воронежа стала вакантной в начале мая прошлого года. Указ президента РФ о назначении Василия Тарасова на должность председателя Воронежского областного суда был подписан 24 октября 2017 года.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #воронежский областной суд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        825
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5232
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        697
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        521