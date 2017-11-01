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Губернатор Воронежской области протестировал «Тайфун-К» и сравнил его с «мерседесом»
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    Губернатор Воронежской области протестировал «Тайфун-К» и сравнил его с «мерседесом»

    17:06  1 Ноября 2017
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    Губернатор Воронежской области протестировал «Тайфун-К» и сравнил его с «мерседесом»

    Воронеж, 1 ноября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил войсковую часть 20155 в Острогожске 31 октября. Глава региона сравнил КамАЗ-63968 «Тайфун-К» с «мерседесом».

    Губернатору области был представлен КамАЗ-63968 «Тайфун-К», Алесей Гордеев смог лично оценить уровень комфорта и техническое оснащение современной военной техники. Отмечается, что машина оснащена бортовым компьютером и системой жизнеобеспечения.

    «Отличная машина, легкая, как Мерседес. Все управляется электроникой», — подчеркнул губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

    Кроме этого в рамках встречи главу региона познакомили с традициями и историей войсковой части 20155, а также рассказали о составе и особенностях службы.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #алексей гордеев
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