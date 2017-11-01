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На обновление пешеходных переходов в Воронежской области потратят более 94 млн рублей
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    На обновление пешеходных переходов в Воронежской области потратят более 94 млн рублей

    10:34  1 Ноября 2017
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    На обновление пешеходных переходов в Воронежской области потратят более 94 млн рублей

    Воронеж, 1 ноября. Пешеходные переходы на дорогах обновят в 24-х районах Воронежской области. Власти области в поисках подрядчика, который выполнит работы. Стоимость по контракту чуть больше 97,54 млн рублей.

    На сайте госзакупок информация об аукционе появилась вчера, 31 октября. Деньги будут выделены из местных бюджетов. Как сообщает «De Facto», будет обновлено 138 пешеходных переходов в Ольховатовском, Петропавловском, Поворинском, Калачеевском, Каширском, Грибановском, Таловском, Нововоронежском, Верхнехавском, Каменском, Новохоперском, Бобровском, Верхнемамомском, Острогожском, Павловском, Новоусмновском, Бутурлиновском, Семилукском, Богучарском, Хохольском, Романском, Репьевском Аннинском, Россошанском районах.

    Как стало известно, работы должны быть выполнены до 25 декабря. Необходимо будет установить дорожные знаки и светильники, нанести разметку, сделать металлические пешеходные ограждения.

    Автор: Дарья Смолина
    #госзакупки #воронежская область
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