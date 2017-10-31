Ревнивого жителя Воронежской области обвиняют в убийстве товарища

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Воронеж, 31 октября. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в городе Эртиль в Воронежской области.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел вечером в четверг, 26 октября, в доме подозреваемого, который распивал спиртные напитки с 33-летним погибшим. Тот оказывал знаки внимания супруге 24-летнего хозяина дома, после чего между товарищами разгорелся скандал. Обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по телу потерпевшего, ударил его стеклянной бутылкой по голове, шее и грудной клетке. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В настоящее время в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.