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Ревнивого жителя Воронежской области обвиняют в убийстве товарища
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    Ревнивого жителя Воронежской области обвиняют в убийстве товарища

    18:28  31 Октября 2017  /обновлено: 18:29  31 Октября 2017
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    Ревнивого жителя Воронежской области обвиняют в убийстве товарища

    Воронеж, 31 октября. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в городе Эртиль в Воронежской области.

    По информации ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел вечером в четверг, 26 октября, в доме подозреваемого, который распивал спиртные напитки с 33-летним погибшим. Тот оказывал знаки внимания супруге 24-летнего хозяина дома, после чего между товарищами разгорелся скандал. Обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по телу потерпевшего, ударил его стеклянной бутылкой по голове, шее и грудной клетке. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

    В настоящее время в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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