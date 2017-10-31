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Смертельное ДТП в Воронеже: неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
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    Смертельное ДТП в Воронеже: неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

    16:14  31 Октября 2017
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    Смертельное ДТП в Воронеже: неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

    Воронеж, 31 октября. Смертельное дорожно-транспортное с участием пешехода происшествие случилось накануне в Воронеже.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, трагический инцидент произошел в понедельник, 30 октября, около полуночи на Московском проспекте у дома №144 в Коминтерновском районе. Неустановленный водитель допустил наезд на пешехода и скрылся с места преступления. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Личность пешехода не установлена.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства смертельного ДТП, устанавливают личность водителя, скрывшегося с места трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж #пешеход
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