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Воронежский механический завод отправит в Москву новую партию двигателей для «Протонов»
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    Воронежский механический завод отправит в Москву новую партию двигателей для «Протонов»

    21:24  30 Октября 2017
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    Воронежский механический завод отправит в Москву новую партию двигателей для «Протонов»

    Воронеж, 30 октября. Новая партия проверенных двигателей для ракет-носителей «Протон-М» будет отправлена 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского механического завода (ВМЗ).

    «31 октября состоится отправка из Воронежа в Москву очередной партии двигателей для второй ступени ракеты-носителя. 9 ноября - для третьей ступени «Протон-М», – приводит слова пресс-службы «Газета.ru».

    Как отметили в пресс-службе ВМЗ, уже десять двигателей 11Д55 для ракет-носителей семейства «Союз» были проверены и отправлены заказчикам. Еще шесть двигателей находятся на перепроверке. Кроме того, параллельно с этим ВМЗ отправил еще десять двигателей для ракет-носителей «Союз».

    Сотрудника завода предстоит проверить еще 19 двигателей для «Протонов». Отмечается, что работы по проверке и доработке двигателей идут в соответствии с графиком.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #воронеж #ракета #протон #вмз
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