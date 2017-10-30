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Воронежский технический университет эвакуировали из-за задымления
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    Воронежский технический университет эвакуировали из-за задымления

    16:13  30 Октября 2017
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    Воронежский технический университет эвакуировали из-за задымления

    Воронеж, 30 октября. Массовую эвакуацию объявили сегодня в Воронежском государственном техническом университете из-за возгорания в одной из аудиторий второго корпуса.

    Инцидент произошел сегодня, 30 октября, около девяти часов утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Срочная эвакуация была объявлена из-за распространившегося дыма.  Сотрудники образовательного учреждения самостоятельно ликвидировали возгорание, помощь пожарных служб не понадобилась, никто не пострадал.

    В настоящее время работа университета восстанавливается, в скором времени сотрудники вуза вернутся к выполнению своих обязанностей в соответствии с расписанием.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #воронеж #вгту
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