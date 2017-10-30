Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Происшествия
Мужчина в Воронеже вонзил отвертку в голову сестре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина в Воронеже вонзил отвертку в голову сестре

    14:22  30 Октября 2017
    54

    Мужчина в Воронеже вонзил отвертку в голову сестре

    Воронеж, 30 октября. Мужчине за убийство сестры грозит до 15 лет тюремного заключения в Воронеже.

    Трагический инцидент произошел 30 июня текущего года на улице Матросова. Житель Ростова поругался со своей 53-летней сестрой. Во время разгоревшегося конфликта 49-летний мужчина взял в руки отвертку и ударил инструментом в голову женщине, после чего нанес ей несколько ударов ногами и руками. Соседи, услышавшие крики о помощи, вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

    Женщина от полученных травм скончалась в больнице, ее брат скрылся с места преступления, но органы охраны правопорядка задержали подозреваемого по прошествии двух недель. Он полностью признал свою вину, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает его виновным, то ростовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        217
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        897
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        324
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1533