Мужчина в Воронеже вонзил отвертку в голову сестре

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Воронеж, 30 октября. Мужчине за убийство сестры грозит до 15 лет тюремного заключения в Воронеже.

Трагический инцидент произошел 30 июня текущего года на улице Матросова. Житель Ростова поругался со своей 53-летней сестрой. Во время разгоревшегося конфликта 49-летний мужчина взял в руки отвертку и ударил инструментом в голову женщине, после чего нанес ей несколько ударов ногами и руками. Соседи, услышавшие крики о помощи, вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

Женщина от полученных травм скончалась в больнице, ее брат скрылся с места преступления, но органы охраны правопорядка задержали подозреваемого по прошествии двух недель. Он полностью признал свою вину, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает его виновным, то ростовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.