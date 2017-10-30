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МЧС предупреждает о штормовом ветре в Воронежской области
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    МЧС предупреждает о штормовом ветре в Воронежской области

    14:08  30 Октября 2017
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    МЧС предупреждает о штормовом ветре в Воронежской области

    Воронеж, 30 октября. Ухудшение погодных условий ожидается в Воронежской области в ближайшие дни, синоптики предупреждают о сильном ветре.

    Как сообщает ГУ МЧС по Воронежской области, в ближайшие дни, сегодня и завтра, синоптики обещают сильный ветер, порывы которого будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. В начале ноября ожидается похолодание. Кроме этого, прогнозируется снег. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности:

    «Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам! Находясь на улице, в парке или в лесу нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40».

    Автор: Ксения Пудовкина
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