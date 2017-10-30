МЧС предупреждает о штормовом ветре в Воронежской области
Воронеж, 30 октября. Ухудшение погодных условий ожидается в Воронежской области в ближайшие дни, синоптики предупреждают о сильном ветре.
Как сообщает ГУ МЧС по Воронежской области, в ближайшие дни, сегодня и завтра, синоптики обещают сильный ветер, порывы которого будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. В начале ноября ожидается похолодание. Кроме этого, прогнозируется снег. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности:
«Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам! Находясь на улице, в парке или в лесу нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40».