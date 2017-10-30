МЧС предупреждает о штормовом ветре в Воронежской области

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Воронеж, 30 октября. Ухудшение погодных условий ожидается в Воронежской области в ближайшие дни, синоптики предупреждают о сильном ветре.

Как сообщает ГУ МЧС по Воронежской области, в ближайшие дни, сегодня и завтра, синоптики обещают сильный ветер, порывы которого будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. В начале ноября ожидается похолодание. Кроме этого, прогнозируется снег. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности: