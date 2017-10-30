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ДТП в Воронеже: водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
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    ДТП в Воронеже: водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

    9:35  30 Октября 2017
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    ДТП в Воронеже: водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

    Воронеж, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в субботу вечером в Воронеже.

    Как сообщают в городской ГИБДД, смертельное происшествие случилось в субботу, 28 октября, около восьми часов вечера на улице Генерала Лизюкова. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался автомобиль, за рулем которого находился неустановленный в настоящий момент водитель. Он допустил наезд на 56-летнюю местную жительницу, и скрылся с места происшествия.

    Женщина получила травмы различной степени тяжести, и была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение сотрудниками скорой помощи. В настоящее время Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, выясняет все обстоятельства происшествия и разыскивает очевидцев аварии, которые могут обратиться для предоставления информации о водителе или других сведений о ДТП по телефону 112.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж #пешеход
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