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Воронежский «Факел» одержал победу в матче с «Шинником»
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    Воронежский «Факел» одержал победу в матче с «Шинником»

    23:01  29 Октября 2017
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    Воронежский «Факел» одержал победу в матче с «Шинником»

    Воронеж, 29 октября. Воронежский «Факел» одержал победу над ярославским «Шинником» в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

    Единственный гол забил Ника Чхапелия, он забросил вперед мяч, который перелетел через голкипера «Шинника» и залетел в ворота. Счет был открыт на 13-й минуте встречи.

    Воронежский «Факел», выиграв у «Шинника», имеет в своем активе 19 очков и занимает 17 позицию в турнирной таблице. Ярославский «Шинник» расположился на седьмом месте, он отстает от петербургского «Динамо» на одно очко.

    Следующий матч у воронежцев пройдет дома на Центральном стадионе профсоюзов 4 ноября. Соперником в этой встрече будет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Последняя встреча этих команд состоялась в июле этого года, тогда победу одержала петербургская команда — счет встречи 2:0.

    Автор: Дарья Смолина
    #футбол #воронеж #фнл #фк факел
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