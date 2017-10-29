Воронежский «Факел» одержал победу в матче с «Шинником»

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Воронеж, 29 октября. Воронежский «Факел» одержал победу над ярославским «Шинником» в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

Единственный гол забил Ника Чхапелия, он забросил вперед мяч, который перелетел через голкипера «Шинника» и залетел в ворота. Счет был открыт на 13-й минуте встречи.

Воронежский «Факел», выиграв у «Шинника», имеет в своем активе 19 очков и занимает 17 позицию в турнирной таблице. Ярославский «Шинник» расположился на седьмом месте, он отстает от петербургского «Динамо» на одно очко.

Следующий матч у воронежцев пройдет дома на Центральном стадионе профсоюзов 4 ноября. Соперником в этой встрече будет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Последняя встреча этих команд состоялась в июле этого года, тогда победу одержала петербургская команда — счет встречи 2:0.