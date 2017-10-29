Водитель насмерть сбил человека и скрылся в Воронежской области

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Воронеж, 29 октября. Водитель автомобиля сбил человека и скрылся в Воронежской области 29 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, от сотрудников железной дороги ночью поступило сообщение. Они сообщили, что обнаружили тело мужчины. По предварительным данным было установлено, что мужчину сбила машина у села Поповка на 270-м километре автодороги Белгород — Павловск примерно в 1.30 29 октября. Мужчина, которому было 29 лет, от полученных травм скончался на месте.

Сообщается, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Полицейские принимают меры к задержанию человека, который виновен в совершении дорожно-транспортного происшествия.