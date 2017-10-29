Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани
Происшествия
Водитель насмерть сбил человека и скрылся в Воронежской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель насмерть сбил человека и скрылся в Воронежской области

    22:10  29 Октября 2017
    49

    Водитель насмерть сбил человека и скрылся в Воронежской области

    Воронеж, 29 октября. Водитель автомобиля сбил человека и скрылся в Воронежской области 29 октября.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, от сотрудников железной дороги ночью поступило сообщение. Они сообщили, что обнаружили тело мужчины. По предварительным данным было установлено, что мужчину сбила машина у села Поповка на 270-м километре автодороги Белгород — Павловск примерно в 1.30 29 октября. Мужчина, которому было 29 лет, от полученных травм скончался на месте.

    Сообщается, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Полицейские принимают меры к задержанию человека, который виновен в совершении дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
    #авария #воронеж #происшествие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        1541
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        539
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        542
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        697