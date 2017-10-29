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Общество
Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника
Общество
Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника
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    Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника

    16:15  29 Октября 2017
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    Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника

    Воронеж, 29 октября. Губернатор воронежской области Алексей Гордеев в рамках экологического субботника принял участие в высадке туй на центральной аллее дендропарка Воронежского государственного лесотехнического университета. Субботник состоялся 28 октября.

    Глава региона посадил несколько туй сорта «Смарагд», всего во время субботника было посажено 25 новых деревьев. Во время мероприятия губернатор области Алексей Гордеев познакомился с проектом размещения новых объектов благоустройства на территории парка. Планируется посадить новые растения, обустроить сад мхов, водоем с растениями и также заменить и установить новые ограждения вокруг парка. Как сообщает пресс-служба администрации Воронежской области, стоимость проекта — 6 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #благоустройство
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