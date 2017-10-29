Воронежская художница попала в рейтинг самых успешных художников по версии Forbes

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Воронеж, 29 октября. Forbes составил рейтинг успешных российских художников-2017. Художница из Воронежа вошла в топ-20 авторов по версии журнала.

Воронежская художница Евгения Ножкина заняла 19 место в данном рейтинге. Топ-20 составлен по итогам продаж на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за последние два года. Отмечается, что объем продаж работ воронежской художницы составил 14 тыс. евро. Евгения Ножкина — художница, которая использует в своих работах кусочки ткани, обрезки, это и становится ее материалом для создания шедевров.

Отметим, что первое место в данном рейтинге занимает Валерий Кошляков, объем его продаж составил чуть более 147 тыс. евро. Второе место у московского художника Владимира Потапова, третью позицию занял петербургский автор — Виталий Пушницкий.