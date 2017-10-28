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Воронежцу 18-летний молодой человек сломал челюсть битой
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    Воронежцу 18-летний молодой человек сломал челюсть битой

    18:54  28 Октября 2017
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    Воронежцу 18-летний молодой человек сломал челюсть битой

    Воронеж, 28 октября. Сотрудники полиции раскрыли преступление, которое произошло в апреле этого года. В воронежскую больницу поступил 31-летний мужчина с переломом челюсти. Было установлено, что избил мужчину 18-летний молодой человек.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, полиция установила, что между мужчиной и молодым человеком произошел конфликт на автодороге. Злоумышленник ударил битой мужчину по голове и в область туловища. Пострадавший поехал в больницу и написал заявление в полицию.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Полицейские начали искать молодого человека и нашли его по месту фактического проживания.

    На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #причинение вреда
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