Власти Воронежа просят горожан сообщать об агрессивных бродячих собаках

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Воронеж, 28 октября. Власти Воронежа попросили горожан информировать их о наличии бездомных собак, которых жители города увидят на улицах.

Жители города, которые увидят агрессивно настроенных по отношению к людям бездомных собак, могут обратиться с заявкой в соответствующую управу района города. Как сообщает пресс-служба администрации Воронежа, заявки будут выполняться в порядке очередности поступления в рамках финансирования, которое выделили из бюджета области.

Отмечается, что наиболее гуманный способ следующий: собак будут ловить, стерилизовать, а потом отпускать в их прежнюю среду обитания. Неизлечимо больных и агрессивных животных, которые представляют угрозу для жизни и здоровья человека, будут подвергать эвтаназии.