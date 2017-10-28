Глава Воронежской области призвал власти эффективнее выстраивать диалог с населением

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Воронеж, 28 октября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подчеркнул, что необходимо проводить эффективную работу по выстраиванию диалога между населением и властью.

На встрече, которая состоялась 27 октября, глава региона Алексей Гордеев и начальник управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский обсудили современные формы и методики, которые используют органы власти региона в работе с обращениями граждан.

Глава региона отметил, что в области функционирует эффективная система работы с обращениями граждан. Удалось сократить расстояние между властью и населением, теперь взаимодействие с гражданами происходит регулярно и эффективно.

«Если 8 лет назад положительно оценивали работу губернатора всего лишь 6% граждан, а более 70% отрицательно, то сегодня картина поменялась ровно наоборот: 65% граждан оценивают работу удовлетворительно, и лишь 7% — неудовлетворительно», — отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

На совещании глава региона акцентировал внимание и на работе общественных приемных в муниципальных районах области, сообщается на официальном сайте Воронежской области.