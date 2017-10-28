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Общество
Глава Воронежской области призвал власти эффективнее выстраивать диалог с населением
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    Глава Воронежской области призвал власти эффективнее выстраивать диалог с населением

    13:00  28 Октября 2017
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    В Воронеже обсудили работу по созданию диалога между властью и населением

    Воронеж, 28 октября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подчеркнул, что необходимо проводить эффективную работу по выстраиванию диалога между населением и властью.

    На встрече, которая состоялась 27 октября, глава региона Алексей Гордеев и начальник управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский обсудили современные формы и методики, которые используют органы власти региона в работе с обращениями граждан.

    Глава региона отметил, что в области функционирует эффективная система работы с обращениями граждан. Удалось сократить расстояние между властью и населением, теперь взаимодействие с гражданами происходит регулярно и эффективно.

    «Если 8 лет назад положительно оценивали работу губернатора всего лишь 6% граждан, а более 70% отрицательно, то сегодня картина поменялась ровно наоборот: 65% граждан оценивают работу удовлетворительно, и лишь 7% — неудовлетворительно», — отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

    На совещании глава региона акцентировал внимание и на работе общественных приемных в муниципальных районах области, сообщается на официальном сайте Воронежской области.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #воронежская область #алексей гордеев
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