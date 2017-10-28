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Первый в России частный космический завод построят в Воронежской области
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    Первый в России частный космический завод построят в Воронежской области

    10:26  28 Октября 2017
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    Первый в России частный космический завод построят в Воронежской области

    Воронеж, 28 октября. Первый в России частный завод космической промышленности планирует возвести в Воронежской области предприятие «НСТР Космические системы». 

    По словам главы космического стартапа Виктора Черникова, группа компаний НСТР договорилась с властями Воронежской области о том, что для строительства объекта будет выделена территория в пять гектар, расположенная в восьми километрах от Воронежа.

    Как отметил Черников, начать строительство планируют в начале будущего года, сообщает РИА Новости

    На первых этапах эксплуатации частный космический завод будет заниматься производством метеорологических ракет, которые, по предварительным данным, смогут взлетать на высоту 100 км от поверхности планеты и доставлять на орбиту научные устройства и оборудование.

    Автор: Дана Балан
    #воронеж #завод #космический завод
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