Глава воронежского департамента соцзащиты покинул пост по указу губернатора

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Воронеж, 27 октября. Губернатор Воронежской области подписал указ об увольнении Андрея Измалкова с поста руководителя департамента социальной защиты.

По информации пресс-службы главы региона, Андрей Измалков уволен с должности руководителя департамента социальной защиты. Этот пост займет Ольга Сергеева, которая в настоящее время возглавляет ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области». Согласно указу губернатора, она вступит в должность с 31 октября.

Напомним, Андрей Измалков занимал должность главы департамента с апреля 2016 года. Он пришел на смену Наталье Самойлюк, которая была уволена в декабре 2015 года после пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате. В августе этого года в работе департамента были обнаружены нарушения, связанные с исполнением контракта на 82 млн рублей на поставку средств гигиены для людей с ограниченными возможностями.