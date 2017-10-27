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Девушка умерла в подъезде дома в Воронеже, надышавшись из баллончика
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    Девушка умерла в подъезде дома в Воронеже, надышавшись из баллончика

    16:36  27 Октября 2017
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    Девушка умерла в подъезде дома в Воронеже, надышавшись из баллончика

    Воронеж, 27 октября. Тело несовершеннолетней девушки обнаружили в подъезде жилого многоэтажного дома в Воронеже.

    По предварительным данным известно, что девушка находилась в компании подростков, которые в подъезде дома, расположенного в Коминтерновском районе, дышали газом из газового баллончика. 17-летняя девушка вдохнула газ, после чего почувствовала себя плохо и перестала дышать, сообщает следственное управление СК России.

    Сотрудники медицинской службы пытались реанимировать девушку, но спасти ее не удалось. По версии следствия, подростки, находившиеся рядом с погибшей, выкинули баллончик с газом. Рядом с телом лежали трубочка и колпачок. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут определить точную смерть девушки.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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