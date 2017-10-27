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Тело пропавшей три месяца назад девушки обнаружили в лесу под Воронежем
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    Тело пропавшей три месяца назад девушки обнаружили в лесу под Воронежем

    15:24  27 Октября 2017
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    Тело пропавшей три месяца назад девушки обнаружили в лесу под Воронежем

    Воронеж, 27 октября. Пропавшая три месяца назад молодая девушка найдена мертвой в Воронежской области.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, тело 21-летней пропавшей девушки найдено в пятницу, 27 октября, в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района. Погибшая ушла из дома 17 июля, в течение трех месяцев продолжались ее поиски.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали предполагаемого убийцу молодой девушки. Им оказался 27-летний воронежец, который признался в совершении преступления. Он рассказал, что познакомился с девушкой в июле и предложил ей покататься на машине, позже в транспортном средстве между новыми знакомыми произошла ссора, и мужчина задушил девушку, после чего спрятал тело в лесу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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