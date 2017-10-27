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Общество
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Общество
Власти Воронежа выделили еще 102 млн рублей на благоустройство Советской площади
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    Власти Воронежа выделили еще 102 млн рублей на благоустройство Советской площади

    14:03  27 Октября 2017
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    Власти Воронежа выделили еще 102 млн рублей на благоустройство Советской площади

    Воронеж, 27 октября. Второй этап реконструкции Советской площади обойдется городскому бюджету Воронежа в 102 млн рублей.

    Мэрия Воронежа объявила аукцион на благоустройство Советской площади, цена контракта составляет на данный момент 102,6 млн рублей. Подрядчик должен будет выложить плиткой тротуары, уложить асфальт на подъездах и парковках, высадить аллеи из деревьев и кустарников, установить скамейки. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 ноября, результаты и победители будут объявлены 17 ноября.

    Первый этап реконструкции Советской площади начался в июне 2017 года, второй этап должен подойти к финальной стадии к 1 мая 2018 года.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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