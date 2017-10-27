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Общество
Стало известно, когда перекроют движение по участку улицы Красноземской в Воронеже
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    Стало известно, когда перекроют движение по участку улицы Красноземской в Воронеже

    13:10  27 Октября 2017  /обновлено: 13:10  27 Октября 2017
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    Стало известно, когда перекроют движение по участку улицы Красноземской в Воронеже

    Воронеж, 27 октября. Движение по участку улицы Краснознаменной будет закрыто на двое суток в связи с проведением ремонтных работ теплотрассы в Воронеже.

    По информации мэрии города, передвижение автомобильного транспорта по участку улицы Краснознаменной, от улицы Челюскинцев до улицы 20 лет Октября, будет запрещено на двое суток, в период с десяти часов вечера 27 октября до десяти часов вечера 29 октября. Ограничение движение автотранспорта связано с проведением работ по устранению аварии на вводе теплотрассы в административное здание, расположенное на Краснознаменной улице.

    Напомним, тело 50-летнего мужчины с простреленной головой нашли в четверг в ночном клубе, расположенном на проспекте Революции.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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