Тело мужчины с простреленной головой нашли в ночном клубе в Воронеже

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Воронеж, 27 октября. Следствие проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины с простреленной головой в ночном клубе в Воронеже.

По информации, предоставленной в региональном следственном управлении СК России, тело 50-летнего мужчины с простреленной головой нашли в четверг, 26 октября, в ночном клубе, расположенном на проспекте Революции. Рядом с трупом обнаружен пистолет, видимых телесных повреждений на теле умершего не обнаружено.

В настоящее время следственный отдел города проводит проверку, сотрудники охраны правопорядка изъяли запись с камер наблюдения. Судмедэксперты проводят экспертизу. Следователи опрашивают знакомых и очевидца происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.