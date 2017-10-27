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Россия
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Тело мужчины с простреленной головой нашли в ночном клубе в Воронеже
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    Тело мужчины с простреленной головой нашли в ночном клубе в Воронеже

    12:30  27 Октября 2017
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    Тело мужчины с простреленной головой нашли в ночном клубе в Воронеже

    Воронеж, 27 октября. Следствие проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины с простреленной головой в ночном клубе в Воронеже.

    По информации, предоставленной в региональном следственном управлении СК России, тело 50-летнего мужчины с простреленной головой нашли в четверг, 26 октября, в ночном клубе, расположенном на проспекте Революции. Рядом с трупом обнаружен пистолет, видимых телесных повреждений на теле умершего не обнаружено.

    В настоящее время следственный отдел города проводит проверку, сотрудники охраны правопорядка изъяли запись с камер наблюдения. Судмедэксперты проводят экспертизу. Следователи опрашивают знакомых и очевидца происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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