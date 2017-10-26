Кубок ЧМ-2018 по футболу презентовали в Воронеже
Воронеж, 26 октября. Презентация кубка ЧМ-2018 прошла сегодня в Воронеже.
По информации, предоставленной в пресс-службе регионального парламента, церемония открытия и сама презентация главного футбольного трофея планеты состоялась в четверг, 26 октября, на стадионе Профсоюзов.
Кубок FIFA сделан из чистого золота и весит более шести килограммов. Во время приветственной речи спикер Воронежской областной Думы Владимир Нетесов подчеркнул:
«Кубок посетит 25 российских городов от Калининграда до Владивостока. И не случайно Воронеж включен в этот маршрут. Уже следующим летом наш город примет игроков чемпионата мира по футболу, разместив тренировочные базы на обновленных стадионах «Чайка» и «Локомотив».