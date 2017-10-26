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Кубок ЧМ-2018 по футболу презентовали в Воронеже
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    Кубок ЧМ-2018 по футболу презентовали в Воронеже

    19:42  26 Октября 2017
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    Кубок ЧМ-2018 по футболу презентовали в Воронеже

    Воронеж, 26 октября. Презентация кубка ЧМ-2018 прошла сегодня в Воронеже.

    По информации, предоставленной в пресс-службе регионального парламента, церемония открытия и сама презентация главного футбольного трофея планеты состоялась в четверг, 26 октября, на стадионе Профсоюзов.

    Кубок FIFA сделан из чистого золота и весит более шести килограммов. Во время приветственной речи спикер Воронежской областной Думы Владимир Нетесов подчеркнул:

    «Кубок посетит 25 российских городов от Калининграда до Владивостока. И не случайно Воронеж включен в этот маршрут. Уже следующим летом наш город примет игроков чемпионата мира по футболу, разместив тренировочные базы на обновленных стадионах «Чайка» и «Локомотив».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж #чм-2018 #fifa
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