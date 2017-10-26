Кубок ЧМ-2018 по футболу презентовали в Воронеже

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Воронеж, 26 октября. Презентация кубка ЧМ-2018 прошла сегодня в Воронеже.

По информации, предоставленной в пресс-службе регионального парламента, церемония открытия и сама презентация главного футбольного трофея планеты состоялась в четверг, 26 октября, на стадионе Профсоюзов.

Кубок FIFA сделан из чистого золота и весит более шести килограммов. Во время приветственной речи спикер Воронежской областной Думы Владимир Нетесов подчеркнул: