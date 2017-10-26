Незаконно установленные в Воронеже киоски пойдут под снос

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Воронеж, 26 октября. Незаконно установленные киоски в Воронеже по решению мэрии демонтируют в ноябре.

По сообщению пресс-службы мэрии Воронежа, незаконно установленные киоски будут демонтированы в ноябре. Зафиксировано на данный момент 84 киоска, которые пойдут под снос. Около 25 незаконных ларьков, киосков с фаст-фудом планируется демонтировать в Коминтерновском районе и 29 объектов в Советском районах города. По 6 павильонов демонтируют в Ленинском и Железнодорожном районах.

Напомним, парковка у Кольцовского сквера в городе Воронеже будет запрещена 30 октября в связи с мероприятий Дня памяти жертв политических репрессий.