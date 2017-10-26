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Общество
Парковку у Кольцовского сквера в Воронеже запретят на четыре часа
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    Парковку у Кольцовского сквера в Воронеже запретят на четыре часа

    18:40  26 Октября 2017
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    Парковку у Кольцовского сквера в Воронеже запретят на четыре часа

    Воронеж, 26 октября. Парковка у Кольцовского сквера в городе Воронеже будет запрещена 30 октября в связи с мероприятий Дня памяти жертв политических репрессий.

    По информации мэрии Воронежа, парковка со стороны кафе «Буфет» у Кольцовского сквера будет запрещена 30 октября в период с шести до десяти часов утра. Ограничения связаны с проведением Дня памяти жертв политических репрессий. Отмечается, что в рамках Всероссийской акции «Сталинские списки» пройдет молодежная акция «Мы помним».

    Ранее сообщалось, напомним, что жители Ленинского района в городе Воронеже остались без отопления из-за коммунальной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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