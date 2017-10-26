Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов

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Воронеж, 26 октября. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал указ о назначении Максима Туманова на пост прокурора Воронежа.

По сообщению старшего помощника прокурора Воронежской области Михаила Усова, сегодня, 26 октября, был подписан указ о назначении прокурором Воронежа Максима Туманова. Известно, что он работал помощником прокурора города Нововоронежа, затем — прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Воронежской области, а с 2007 года был прокурором города Нововоронежа.

Ранее сообщалось, напомним, что жители Ленинского района в городе Воронеже остались без отопления из-за коммунальной аварии.