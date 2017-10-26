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Общество
Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов
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    Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов

    18:15  26 Октября 2017  /обновлено: 18:15  26 Октября 2017
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    Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов

    Воронеж, 26 октября. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал указ о назначении Максима Туманова на пост прокурора Воронежа.

    По сообщению старшего помощника прокурора Воронежской области Михаила Усова, сегодня, 26 октября, был подписан указ о назначении прокурором Воронежа Максима Туманова. Известно, что он  работал помощником прокурора города Нововоронежа, затем — прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Воронежской области, а с 2007 года был прокурором города Нововоронежа.

    Ранее сообщалось, напомним, что жители Ленинского района в городе Воронеже остались без отопления из-за коммунальной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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