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Общество
Жители центра Воронежа остались без отопления
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    Жители центра Воронежа остались без отопления

    17:17  26 Октября 2017
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    Жители центра Воронежа остались без отопления

    Воронеж, 26 октября. Жители Ленинского района в городе Воронеже остались без отопления из-за коммунальной аварии.

    По информации пресс-секретаря муниципального предприятия «Воронежтеплосеть» Натальи Пироговой, внеплановое отключение отопления связано с коммунальной аварией, без тепла остались 26 жилых многоквартирных домов и 27 административных зданий. Она подчеркнула:

    «Планируется устранить причину отключения отопления в ближайшее время».

    Как отмечает представитель пресс-службы управы Ленинского района Александр Барбашинов, два порыва теплотрассы зафиксированы возле котельной на улице Никитинской. Планируется вернуть отопление поздно вечером.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #авария #воронеж #отопление
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