Жители центра Воронежа остались без отопления

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Воронеж, 26 октября. Жители Ленинского района в городе Воронеже остались без отопления из-за коммунальной аварии.

По информации пресс-секретаря муниципального предприятия «Воронежтеплосеть» Натальи Пироговой, внеплановое отключение отопления связано с коммунальной аварией, без тепла остались 26 жилых многоквартирных домов и 27 административных зданий. Она подчеркнула:

«Планируется устранить причину отключения отопления в ближайшее время».

Как отмечает представитель пресс-службы управы Ленинского района Александр Барбашинов, два порыва теплотрассы зафиксированы возле котельной на улице Никитинской. Планируется вернуть отопление поздно вечером.