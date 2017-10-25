Воронежская область договорилась о сотрудничестве с Венгрией

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Воронеж, 25 октября. Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Венгрией. На встрече, которая состоялась 25 октября, были рассмотрены дополнительные вопросы расширения взаимного сотрудничества.

Одно из направлений — включение в программу Воронежского государственного университета изучение венгерского языка. Кроме этого обсуждался вопрос сотрудничества воронежского вуза и Университета им. Лоранда Этвеша.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства, как сообщает пресс-служба администрации Воронежской области, также стало перспективным направлением для представителей двух стран. Министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто призвал венгерское бизнес-сообщество активно сотрудничать с воронежскими предпринимателями.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил важность организации прямого авиасообщения между Будапештом и Воронежем. Глава области сообщил, что проработка этого вопроса будет поручена специально созданной рабочей группе.