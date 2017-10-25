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Воронежцев пригласили на эко-субботник в заповедник
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    Воронежцев пригласили на эко-субботник в заповедник

    17:31  25 Октября 2017
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    Воронежцев пригласили на эко-субботник в заповедник

    Воронеж, 25 октября. Воронежский природный заповедник приглашает всех на экологический субботник. Всех желающих встретят в 9.00 на площади перед административным зданием 28 октября.

    Представители заповедника понимают, что в выходной день не все хотят вставать рано утром и куда-то ехать, но субботник – это традиция приводить свое место в порядок, хотя бы дважды в год: весной и осенью.

    Сотрудники, как сообщает пресс-служба воронежского заповедника, предложили прийти на уборку всей семье. На субботнике можно будет не только помочь природе, но и насладится красотами Усманского бора. Те, кто примет участие в субботнике, получат пригласительный билет на прогулку по экологической тропе «Малая Черепахинская».

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #субботник #заповедник #эко-субботник
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