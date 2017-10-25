Воронежцы смогут найти свои эвакуированные машины на сайтах штрафстоянок

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Воронеж, 25 октября. Депутаты Воронежской Думы разработали поправки к региональному закону «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Воронежской области».

После внесения поправок обновленный закон будет обязывать штрафстоянки публиковать на своих сайтах информацию о том, какое транспортное средство к ним поступило. Полагают, что это позволит водителям получать достоверную информацию об эвакуированных машинах.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, если будет одобрен.