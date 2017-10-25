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Мужчину, который пропал в Воронеже, нашли мертвым
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    Мужчину, который пропал в Воронеже, нашли мертвым

    10:24  25 Октября 2017
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    Мужчину, который пропал в Воронеже, нашли мертвым

    Воронеж, 25 октября. Пропавшего мужчину из Воронежа нашли мертвым. Об этом сообщается на официальной странице поисково-спасательного отряда «Помощь на дороге» в социальной сети «ВКонтакте».

    Волонтеры поисково-спасательного отряда «Помощь на дороге» сообщили об этом во второй половине дня 24 октября. Причины смерти и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

    Как сообщают местные СМИ, родственники попросили не разглашать информацию о том, где и кто нашел пропавшего воронежца.

    Напомним, местонахождение 47-летнего мужчины было неизвестным с 5 августа этого года. Сообщается, что он пропал в микрорайоне ВАИ города Воронеж.

    Напомним, сотрудники полиции нашли двух самарских подростков, которые ушли из дома, в Волгоградской области.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #поиск
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