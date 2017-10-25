Мужчину, который пропал в Воронеже, нашли мертвым

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Воронеж, 25 октября. Пропавшего мужчину из Воронежа нашли мертвым. Об этом сообщается на официальной странице поисково-спасательного отряда «Помощь на дороге» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Помощь на дороге» сообщили об этом во второй половине дня 24 октября. Причины смерти и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Как сообщают местные СМИ, родственники попросили не разглашать информацию о том, где и кто нашел пропавшего воронежца.

Напомним, местонахождение 47-летнего мужчины было неизвестным с 5 августа этого года. Сообщается, что он пропал в микрорайоне ВАИ города Воронеж.

Напомним, сотрудники полиции нашли двух самарских подростков, которые ушли из дома, в Волгоградской области.