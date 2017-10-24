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Воронеж вошел в топ-10 городов РФ по удовлетворенности жителей состоянием дорог
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    Воронеж вошел в топ-10 городов РФ по удовлетворенности жителей состоянием дорог

    17:07  24 Октября 2017
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    Воронеж вошел в топ-10 городов России по качеству автодорог

    Воронеж, 24 октября. Воронеж вошел в топ-10  российских городов по удовлетворенности жителей состоянием дорог. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

    В опросе принимало участие не менее 600 респондентов, жителей города.

    По результатам исследования было выявлено, что 64% опрошенных оценивают состояние дорог в своем городе как удовлетворительное и хорошее. Довольны работой общественного транспорта в городе 78% воронежцев. Кроме этого, 73% жителей города считают работу сотрудников ГИБДД в Воронеже удовлетворительной и хорошей.

    Согласно исследованию в лучшем состоянии находится дорожное хозяйство Грозного, Тюмени, Казани, Набережных Челнов и Ижевска.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #дороги #транспорт #исследование
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