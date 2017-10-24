Путин назначил нового председателя Воронежского областного суда

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Воронеж, 24 октября. Председателем Воронежского областного суда стал Василий Тарасов. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Его назначили на шестилетний срок полномочий. Напомним, ранее Василий Тарасов занимал должность председателя Саратовского областного суда с ноября 2009 года.

Сообщается, что Василий Тарасов был рекомендован на должность председателя Воронежского областного суда высшей квалификационной коллегией судей 10 июля этого года. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении 23 октября

Ранее пост председателя Воронежского суда занимал Виталий Богомолов, но он со своим заместителем подал в отставку в мае 2016 года, когда стало известно об их коррупционных схемах.