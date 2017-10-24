Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Улица Эльдара Рязанова появилась в Москве
Общество
Путин назначил нового председателя Воронежского областного суда
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назначил нового председателя Воронежского областного суда

    16:00  24 Октября 2017
    39

    Президент России назначил нового председателя Воронежского областного суда

    Воронеж, 24 октября. Председателем Воронежского областного суда стал Василий Тарасов. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

    Его назначили на шестилетний срок полномочий. Напомним, ранее Василий Тарасов занимал должность председателя Саратовского областного суда с ноября 2009 года.

    Сообщается, что Василий Тарасов был рекомендован на должность председателя Воронежского областного суда высшей квалификационной коллегией судей 10 июля этого года. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении 23 октября

    Ранее пост председателя Воронежского суда занимал Виталий Богомолов, но он со своим заместителем подал в отставку в мае 2016 года, когда стало известно об их коррупционных схемах.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2199
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3936
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1526
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1635