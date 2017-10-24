Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить
Общество
Аварийные дома в Воронеже расселят по программе развития застроенных территорий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аварийные дома в Воронеже расселят по программе развития застроенных территорий

    10:38  24 Октября 2017
    49

    В Воронеже реализуется программа развития застроенных территорий

    Воронеж, 24 октября. На шесть застроенных территорий заключены договоры о развитии в Воронеже. Строительство на большинстве из них начнется в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Воронеж.

    Глава города Александр Гусев провел очередное планерное совещание, основными темами которого стали развитие застроенных территорий и озеленение. Руководитель управления строительной политики Владимир Пешков отметил, что приоритетным направлением является переселение граждан из ветхих и аварийных домов. Программа предусматривает развитие 25 застроенных территорий площадью 196 га. Отмечается, что на этой территории расположены 711 многоквартирных жилых домов.

    Администрация города планирует разработать паспорта по каждой застроенной территории, где будут указана следующая информация: площадь, количество многоквартирных домов, которые необходимо расселить, количество жилых и нежилых помещений и их характеристики и другие. Глава города отметил, что необходимо провести анализ территорий для повышения инвестиционной привлекательности, таким образом, необходимо найти варианты снижения издержек застройщиков на формирование коммунальной инфраструктуры.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #строительство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        946
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1486
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        371
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        542