Аварийные дома в Воронеже расселят по программе развития застроенных территорий

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Воронеж, 24 октября. На шесть застроенных территорий заключены договоры о развитии в Воронеже. Строительство на большинстве из них начнется в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Воронеж.

Глава города Александр Гусев провел очередное планерное совещание, основными темами которого стали развитие застроенных территорий и озеленение. Руководитель управления строительной политики Владимир Пешков отметил, что приоритетным направлением является переселение граждан из ветхих и аварийных домов. Программа предусматривает развитие 25 застроенных территорий площадью 196 га. Отмечается, что на этой территории расположены 711 многоквартирных жилых домов.

Администрация города планирует разработать паспорта по каждой застроенной территории, где будут указана следующая информация: площадь, количество многоквартирных домов, которые необходимо расселить, количество жилых и нежилых помещений и их характеристики и другие. Глава города отметил, что необходимо провести анализ территорий для повышения инвестиционной привлекательности, таким образом, необходимо найти варианты снижения издержек застройщиков на формирование коммунальной инфраструктуры.