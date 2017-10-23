Пропавшую год назад жительницу Воронежа продолжают искать волонтеры

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Воронеж, 23 октября. Поиски пропавшей год назад жительницы Воронежа продолжаются.

По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Помощь на дороге», 30-летняя девушка ушла из съемной квартиры, удалилась из всех социальных сетей 7 августа 2016 года и пропала без вести в Воронеже. До настоящего времени нет никакой информации о местоположении девушки. У Дианы Бадулиной рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карего цвета и темные волосы.

Есть большая вероятность, что девушка потеряла память. Волонтеры попросили помочь в поисках. Всех, кто имеет информацию о месте положения пропавшей девушки, просят звонить по телефону 112.